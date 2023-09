Politik in Erkrath Junge Union zwischen Haushalt und neuen Basketball-Körben

Bürgermeister Christoph Schultz, der Fraktionsvorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Wolfgang Jöbges sowie die Stadtverbandsvorsitzende der CDU Erkrath, Sarah Harden, die als Gäste an der Mitgliederversammlung teilnahmen, freuten sich sichtlich über den Nachwuchs in den eigenen Reihen. „Das ist die Zukunft“, waren sich die Drei einig. Jetzt wolle man überlegen, welche Veranstaltungen in nächster Zeit stattfinden sollen, außerdem will sich der CDU-Nachwuchs fit machen für die nächste Kommunalwahl.