Erkrath : Junge Musiker geben ihr Bestes

Aimée Li (Violine) spielt mit Musikschullehrerin Nina Hildebrand (Klavier) und begeistert das Publikum. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Von solistischen Beiträgen bis hin zu kleinen Ensembles zeigten die Musikschüler beim Kammerkonzert die Bandbreite ihres Könnens.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundel Seibel

„Völlig ohne Elektronik“ sei das Kammerkonzert der Jugendmusikschule absolviert worden, sagte Schulleiter Guido Mallwitz am Sonntagnachmittag in der Aula des Gymnasiums in Hochdahl. Er lobte die Einsatzbereitschaft und die musikalische Entwicklung seiner Schüler und bedankte sich für fleißiges Üben.

Verschiedene Streicher- und Klavierklassen der Musikschullehrer Hildebrand (Klavier), Kruschel (Cello), Rosenstock (Violine) und Gerhardt (Violine und Viola) zeigten ihr musikalisches Können. Naturgemäß wurden unterschiedliche Entwicklungsstufen zu Gehör gebracht. Aber eines hatten alle Schüler gemeinsam – sie gaben ihr Bestes. Mina Davoudi spielte am Klavier ein zeitgenössisches Werk des Komponisten Daniel Hellbach. Sie spielte ihr Stück auswendig. Es folgte Sarah Bott am Klavier, die sich an Beethovens Sonatine G-Dur Nr. 1 wagte. Auch Sophia Amelingmeyer spielte Bachs Präludium d-Moll ohne Noten. Jana Berg am Cello spielte mit ihrer Lehrerin Nastenka Kruschel zusammen, die später noch im Quartett mit Veronika Liedtke (Violine), Marlene Zeh (Violine), Hiam Al Noman (Viola) aus der Kunst der Fuge von Bach spielte. Ein Highlight war Musik für Violine und Klavier von Vivaldi. Es spielten Aimée Li mit Lehrerin Nina Hildebrand. Vom Allegro über das Largo zum zweiten Allegro steigerte sich die Geigenschülerin virtuos. Cora Damberg spielte sicher – wiederum mit der Cello-Lehrerin – ein Stück des barocken Komponisten Reinagle.

Info Das Angebot der Jugendmusikschule In der Jugendmusikschule können Kinder und Jugendliche unterschiedliche Instrumente lernen: Streich-, Zupf-, Tasten-, Holzblas-, Blechblas- und Schlaginstrumente.

Es folgte ein Celli-Quartett von Beethoven, das aber nur von drei Musikern gespielt werden konnte, weil die vierte Schüler erkrankt war. Es handelte sich um die berühmte Hymne an die Nacht, die in der Männerchorbearbeitung in keinem Laienchorkonzert fehlen darf. Jessica Li spielte am Klavier erstaunlich viruos und einfühlsam die Variationen über ein Thema von Paganini von Berkowitsch.

Jeremy Sauerbaum, ein Schüler, der sowohl Viola als auch Klavier spielt, hat das Publikum mit verschiedenen Vorträgen begeistert. Er spielte Stücke von Glasunow, Martinü und Alan Hovhaness. Vor allem die Chahagir für Viola solo des letztgenannten Komponisten bewältigte Jeremy Sauerbaum mit sehr gutem handwerklichem Können. Timo Wache, der seinen rechten Fuß verletzt hatte, spielte das Fußpedal am Flügel einfach mit dem linken Fuß. Einfühlsam und zugleich mit Temperament präsentierte er das „Giorno dispari“ des zeitgenössischen Komponisten Ludovico Einaudi. Seit fünf Jahren spielt er Klavier, vorher hat er drei Jahre am Keyboard geübt.

Den Höhepunkt des Konzerts bildete die Sonate für Violine und Klavier von Bach. Virtuos gereift spielte Anna Charlotte Feesche (Violine) mit Lehrerin Nina Hildebrand (Klavier). Zum ersten Mal fand das alljährlich stattfindende Kammerkonzert wegen zahlreicher Baustellen andernorts in der Hochdahler Schulaula statt. Abgesehen davon, dass die Aula doch sehr nach Schulalltag aussah, war die Akustik gut.

(gund)