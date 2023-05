Nachwuchsförderung Jugendmusikschule lädt zur Schnupperwoche ein

Musikfans können im Verlauf der Woche in Einzelkursen oder Kleingruppen eine breite Auswahl an Instrumenten kennenlernen: Neben den klassischen Streich- und Zupfinstrumenten wie Geige, (E-) Gitarre und (Contra-) Bass sowie den Tasteninstrumenten Klavier und Keyboard stehen auch diverse Blech- und Holzblasinstrumente wie Trompete, Posaune, Querflöte, Klarinette sowie Tuba zum Testen bereit. Auch eine kurze Einführung in das Schlagzeug oder die Percussion-Instrumente sind möglich. Eine vollständige Auswahl aller Angebote gibt es unter www.erkrath.de/jms. Die Schnupperwoche ist ein ergänzendes Angebot zu den jährlichen Informationstagen der Jugendmusikschule. Wer ein Instrument oder gleich mehrere ausprobieren möchte, meldet sich bis 15. Mai unter Telefon 0211 2407-4019 oder per E-Mail an musikschule@erkrath.de mit Name, Instrument, Alter und möglichen Tage und Uhrzeiten für die Schnupperwoche an.