Musikalischer Hochgenuss in Erkrath Jugendmusikschule lädt zu drei Konzerten

Auch das zweite Konzert findet in der Aula des Gymnasiums statt, und zwar am 25. Juni. Dabei handelt es sich um das kostenlose Sommerkonzert der Musikklassen. Die Schulkinder der fünften und sechsten Klassen zeigen ab 19 Uhr, was sie im vergangenen Jahr an ihren Streich- und Blasinstrumenten gelernt haben. Die Streicher- und Bläserklassen spielen speziell für sie arrangierte bekannte Melodien.