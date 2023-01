Kriminalität in Erkrath Jugendlicher raubt einen Tretroller

Ein unbekannter Jugendlicher hat am Sonntag, 15. Januar, in Erkrath einen Tretroller geraubt. Der Unbekannte verletzte dabei einen 11-jährigen Jungen leicht, der allerdings keine medizinische Hilfe benötigte. Der 11-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit seinem Tretroller in der Unterführung am Europaplatz unterwegs und wurde von einem Jugendlichen angehalten und körperlich angegriffen. Der Junge wurde dabei leicht verletzt, anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Roller im Wert von mehreren hundert Euro. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 14 bis 15 Jahre alt, 1,65 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze, lockige Haare, schlanke Statur, trug einen blauen Pullover, eine rote Hose, blaue Schuhe und weiße Handschuhe der Marke Nike. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 02104 94806450.