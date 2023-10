Aktion Jugendberufshilfe gibt Tipps rund um die Ausbildung

Die für die Jugendberufshilfe zuständigen Fachkräfte Paulina Grube und Alina Jagus sind als Teil der Abteilung Soziale Dienste am Klinkerweg angesiedelt. Sie beraten nicht nur stationär, sondern gehen in die weiterführenden Schulen, in Jugendcafés und machen teilweise auch Hausbesuche. Die Jugendberufshilfe setzt früh an, etwa mit Sprechstunden für Schüler an der Carl-Fuhlrott-Hauptschule und der Realschule Hochdahl. An der Realschule in Alt-Erkrath bieten die Beraterinnen Neuntklässlern Unterstützung bei der Praktikumsplatzsuche an. In den Klassen 10 helfen sie bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen oder bei den Anmeldungen an weiterführenden Schulen oder Berufskolleg.