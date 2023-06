Unterstützungsangebot in Erkrath So gelingt die perfekte Bewerbung auf den letzten Drücker

Interessierte haben die Möglichkeit, entweder am 27. Juni, von 15 bis 17.30 Uhr im Jugendcafé am Kaiserhof in Alt-Erkrath oder am 29. Juni, von 13.30 bis 16 Uhr im Jugendcafé am Skaterpark in Hochdahl das kostenlose Angebot zu nutzen. Dabei werden mithilfe eines digitalen Bewerbungsassistenten gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in kurzer Zeit überzeugende und versandfertige Bewerbungsanschreiben erstellt. Anschließend können weitere Termine zur Unterstützung während des Bewerbungsprozesses mit der Jugendberufshilfe vereinbart werden.