Jobsuche in Erkrath Mit Bewerbungsaktion die passende Azubi-Stelle finden

Die Jugendberufshilfe der Stadt Erkrath bietet auch in diesem Jahr wieder eine Bewerbungsaktion an, mit der sie Jugendliche und junge Erwachsene unterstützen möchte, die noch eine Ausbildungsstelle für 2024 suchen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 9. März, von 14 bis 17 Uhr im Jugendcafé am Skaterpark, Sedentaler Straße 112, statt. An dem kostenlosen Angebot können alle interessierten Jugendlichen aus Erkrath teilnehmen.