Kultur in Erkrath So schön klingt die Völkerfreundschaft

Welch ein festliches Konzert! Der „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy erklang in der vollbesetzten Kirche St. Johannes der Täufer mit voluminösen Chorsätzen, einem hervorragend einsatzfreudigen Orchester und beeindruckenden Solisten unter der Leitung von Frederik Heilig, Kantor an St. Chrysantus und Daria in Haan.