Freizeit in Erkrath Jonglieren trainiert Körper und Geist

Am 20. Januar hat der Mitmachzirkus im Sport-Gesundheit-Bildungs-Zentrum (SGBZ) Erkrath wieder die JonglierZeit gestartet – Schnupperstunden für Junggebliebene. „Wir mussten Corona-bedingt eine Pause machen“, erklärt Meyn-Schwarze. Nun habe die JonglierZeit eine neue Heimat im SGBZ gefunden. „Man hat dort viel Interesse, Familienarbeit zu machen, Angebote für drei Generationen. Das ist auch unser Ansatz.“ In dem liebevoll gestalteten Zentrum herrsche eine Wohlfühlatmosphäre. „Man fühlt sich dort willkommen“, so Christian Meyn-Schwarze. „Das ist gerade für ältere Menschen wichtig. Dass sie sich aufgehoben fühlen.“