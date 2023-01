Heimatpreis in Erkrath Jonges stemmen den Zusammenhalt

Die Ercroder Jonges haben den zweiten Platz beim diesjährigen Heimatpreis der Stadt gewonnen. In ihrer Laudatio würdigte Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding die Verdienste des Heimatvereins um Zusammenhalt, Brauchtum und Denkmalpflege in Erkrath. Pünktlich zum 40-jährigen Vereinsjubiläum konnten die Jonges nach zwei Jahren Corona-Pause ihre Feste in diesem Jahr wieder durchführen. Es fiel alles etwas kleiner aus als vor der Pandemie, denn die finanziellen Reserven waren fast aufgebraucht. Vorsitzender Jörg Albert ist dennoch zuversichtlich, dass sich die Situation der Vereine nach und nach wieder verbessern und das gesellschaftliche Leben in der Stadt die vielen Krisen überdauern wird.