Leben in Erkrath Johanniter suchen Kreative für Ausstellungen

Die Ausstellung wird am 20. Juli um 17 Uhr in der Begegnungsstätte feierlich eröffnet, Interessierte sind dazu eingeladen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Ausstellung unseren Kontakt zur Art Group intensivieren können. Im Johanniter-Haus bieten wir so Kunst für jedermann an“, unterstreicht Gabi Gründker, die den Bereich Wohnen mit Service leitet. Dank „Wohnen mit Service“, Kindertageseinrichtung und der Begegnungsstätte sei man Anlaufpunkt für viele Menschen aus dem Quartier. „Auch wer bisher noch nie in einer Galerie oder Kunstausstellung war, kann in unserem Haus ganz unkompliziert Kunst erleben“, so Gründker.