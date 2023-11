Gutes tun in Erkrath Johanniter-Kita sammelt Spendenpakete für Südosteuropa

An der Aktion sind auch Kindertageseinrichtungen beteiligt, darunter die Johanniter-Kita in Erkrath. „Als christliche Kindertageseinrichtung wollen wir den Kindern auch Nächstenliebe nahebringen. Daher beteiligen wir uns mit den Eltern und Kindern nun schon zum vierten Mal an der Weihnachtstrucker-Aktion“, berichtet Kitaleiterin Ludmilla Sander. Die Johanniter laden Menschen aus der Nachbarschaft dazu ein, die Aktion zu unterstützen. Zwischen dem 20. November und dem 15. Dezember gibt die Johanniter-Kita Erkrath an der Hildener Straße 19 Kartonagen zum Befüllen ab und nimmt gepackte Pakete entgegen, montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr. Auch eigene Kartons können genutzt werden, am besten im Format 40 x 30 x 30 cm (L x B x H).