Schule in Erkrath Die Johannesschule bekommt neue Hochbeete

Als Erstes ging es den übrigen alten und ziemlich maroden Hochbeeten an die Wurzeln. Sie wurden durch neue Hochbeete in Schiffsform ersetzt, denn von den Materialspenden der Bürgerstiftung Erkrath und dem Spezialisten für Künstlerfarben Schmincke aus dem vergangenen Jahr waren noch einige Mittel übrig. Christoper Flor, Leiter der Johannesschule, konnte in diesem Jahr bereits im Vorhinein ein Abrisskommando für die alten Beete organisieren, sodass dieser Arbeitsschritt, der 2022 viel Zeit und Nerven gekostet hatte, nun entfiel und direkt mit der Neukonstruktion der Beete begonnen werden konnte. Das Endergebnis kann sich sehen lassen und garantiert für kommende Schülergenerationen den Unterricht am lebenden Beet.