Engagement in Erkrath Jetzt noch schnell für den Heimatpreis 2023 bewerben

Die Stadt will 2023 wieder einen Heimatpreis vergeben und den besonderen Einsatz für die Kommune würdigen. Einzelpersonen, Initiativen, Organisationen sowie Vereine, die sich besonders in Erkrath engagieren, können noch bis spätestens 27. August eine Bewerbung einreichen. Auch der Vorschlag von Projekten und Tätigkeiten ist möglich. Das entsprechende Online-Formular ist auf der städtischen Homepage unter www.erkrath.de/ehrenamt abrufbar. Zudem liegen Bewerbungsunterlagen in der städtischen Kulturabteilung, Bahnstraße 16, aus.