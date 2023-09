Ferien in Erkrath Kinder kreieren ihren eigenen Titelhelden bei Schreibwerkstatt

Alle, die der Hauptperson einer Geschichte schon immer einmal sagen wollten, welcher Weg der richtige ist, womit sie den Drachen bekämpfen soll und ob sie am Ende der Erzählung einen Kuchen, einen Schatz oder gleich ein ganzes Königreich erlangt, sind in der zweiten Woche der Herbstferien herzlich zum Geschichten-Baukasten mit Vorlesepatin Christine Feyerabend in die Stadtbücherei in Alt-Erkrath eingeladen. In dieser Geschichtenwerkstatt erfinden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst Haupt- und Nebencharaktere, überlegen sich dann mithilfe bunt gestalteter Karteikarten und einem Geschichtenbauplan packende Handlungsfäden und nehmen das Schicksal ihrer Figuren selbst in die Hand. Am Ende steht dann eine fertige Geschichte, die die jungen Autorinnen und Autoren selbst geschrieben haben.