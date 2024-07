Ferienprogramm Jenny steht als erstes Mädchen im Bolzplatz-Finale

In in der Spielform „Jeder gegen jeden“ ging es wieder darum, möglichst viele Tore zu erzielen. Die Entscheidung darüber, wer ins Finale einzieht, sollte dabei stets erst in der Verlängerung durch das goldene Tor fallen. Tagessiegerin mit zwölf Treffern wurde als erstes Mädchen in der dreijährigen Bolzplatztour-Geschichte die 14-jährige Jenny. In einem packenden Zielschießen mit insgesamt sechs Versuchen bis zur Entscheidung konnte sie sich letztlich gegen David (9) durchsetzen. Er hatte für die Bolzplatz-Tour seine Fahrt in den Urlaub extra um einen Tag nach hinten verschob.