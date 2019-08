Erkrath : Jazzsommer-Organisator Jacky Müller ist verstorben

Erkrath Am Sonntag ist noch einmal Konzert in Hochdahl.

(hup) Das Pressegespräch zum derzeit noch laufenden Erkrather Jazzsommer musste krankheitsbedingt schon ohne ihn stattfinden. Gestern nun wurde bekannt, dass Jakob Müller, den alle, die ihn kannten, „Jacky“ nannten, verstorben ist. Das Jazzsommer-Konzert am morgigen Sonntag ab 11 Uhr im Lokschuppen am Ziegeleiweg wird also das letzte sein, das Jacky Müller noch selbst eingefädelt hat.