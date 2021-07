Musikalisches Glanzlicht in Erkrath-Hochdahl : Boogie, Blues und Swing im Jazzsommer

Erkrath Pünktlich mit Beginn des Monats August geht auch die 23. Auflage des Erkrather Jazzsommers in die erste Runde. Dann gibt es Jazz vom Feinsten – an drei aufeinander folgenden Sonntagen. Dazu gibt es Köstlichkeiten vom Grill.

Endlich wieder Musik live erleben! Die Vorfreude auf den „23. Erkrather Jazzsommer“ ist groß – zumal sie im vergangenen Jahr ausfallen musste. Helmut Stein hatte als Nachfolger von Jacky Müller, der dieses Amt gut 20 Jahre bekleidete, die Verträge mit den Künstlern so geschlossen, dass das Engagement „im Falle zu hoher Inzidenz-Zahlen auch für diesen Sommer gilt“. Das dürfte ein Geniestreich gewesen sein, denn die an den drei ersten Sonntag-Nachmittagen im Lokschuppen auftretenden Jazz-Ensembles sind wahre Schwergewichte.

Dass so hochkarätige Künstler nach Erkrath kommen, ist dem guten Netzwerk Steins geschuldet. Seit 2000 geben sich in seinem „Kulturbaukasten QQTec“ die Jazz-Größen ein Stell-Dich-Ein. „Ich selbst bin bereits mit 15 Jahren zur Musik gekommen, in einer selbst gegründeten Schulband. Mangels Instruments habe ich das Waschbrett meiner Mutter bearbeitet, mit Fingerhüten auf allen zehn Fingern.“ Sein erstes Schlagzeug habe ihm das Schmerzensgeld beschert, das sein als Jurist tätiger Bruder für seinen Fahrradunfall „herausgehandelt hat“. Mit den Instrumenten wurde auch Helmut Stein professioneller und mit seiner Jazz-Band trat er in Südfrankreich auf. „In Clubs, in denen auch Brigitte Bardot und andere Größen verkehrten“, kommt der Doktor der Physik ins Erzählen.