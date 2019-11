Erkrath : Investor kündigt einen weiteren Bürger-Dialog an

Investor kündigt einen weiteren Bürger-Dialog an

Erkrath (hup) Die im September und November 2018 sowie im Mai 2019 von Catella gezeigten Entwürfe waren laut Anwohnern bereits sehr konkret. Zu ihrer Kritik an den vergleichsweise wenig aussagekräftigen Darstellungen der jüngsten Bürgeranhörung teilte der Investor Catella nun auf RP-Anfrage mit, dass es im Stadium der frühzeitigen Bürgerbeteiligung noch um Grundsätze der Planung und nicht darum gehe, die Bürger bereits „mit fertigen Plänen vor vollendete Tatsachen“ zu stellen.

Bis zur Offenlegung würden die Unterlagen aus- und die Anregungen der Bürgerschaft eingearbeitet. So seien der Fußweg an den Häusern Wimmersberg 16 und 30 und der weiterführende Fußweg zur Treppe Richtung Kreuzstraße nach wie vor Bestandteil der Planung und würden entsprechend baulich ausgeführt beziehungsweise deutlich verbessert. Die bestehende Platanenreihe werde sogar verlängert und in einem Grünordnungsplan das gesamte Areal entsprechend berücksichtigt. „Insgesamt wird eine deutliche Entsiegelung und damit Verbesserung gegenüber dem aktuellen Zustand erreicht“, sagt Wellmann.