Handel in Erkrath Innenstädte brauchen neue Attraktionen

Die Situation des Einzelhandels hat sich in den vergangenen Jahren in Erkrath nicht verbessert, im Gegenteil. Bei der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts von 2008 hat der Gutachter ermittelt, dass es in Erkrath aktuell noch 150 Betriebe dieser Art gibt – 62 weniger als 2008. Das entspricht einem Verlust von 29 Prozent innerhalb von 15 Jahren.