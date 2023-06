Wichtige Spende in Erkrath 100 neue Teddybären für die Fahrt im Rettungswagen

Von Anfang an sponsort der Verein Erkrath Initial (www.erkrath-initial.de) die Teddybären für den Rettungsdienst der Feuerwehr Erkrath. Georg Heinen von Erkrath Initial übergab an diesem Mittwoch, 7. Juni, eine neue Lieferung der kuscheligen Seelentröster an die Feuerwehr Erkrath. Der Leiter der Feuerwehr Erkrath, Guido Vogt, bedankt sich für die Unterstützung: „Der Teddybär der Deutschen Teddybärenstiftung öffnet häufig erst die Kommunikation des Rettungsdienstpersonals mit den durch die Situation des Notfalls häufig sehr verängstigten Kindern und bildet so die Brücke für die notwendigen Behandlungsmaßnahmen.“