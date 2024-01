Hochdahl Stadt informiert über den neuen Campus Sandheide

Bezugsfertig soll nun alles mit Beginn des Schuljahres 2025/26 sein. Doch das nasse Wetter Ende 2023 habe die Bodenarbeiten am Campus zum Erliegen gebracht, meldete die Stadt Ende November. Man sei sechs Wochen in Verzug und der Boden derart durchweicht, dass an Leitungsschächten und Kampfmittelsondierung nicht gearbeitet werden könne. Zudem sei eine Ausschreibung zur Versorgung mit Baustrom ergebnislos geblieben.