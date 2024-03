Medizin in Erkrath Informationsabend rund um Multiple Sklerose

Lediglich Corona hatte die Veranstaltung in den Jahren 2021 und 2022 ausgebremst, seither geht es weiter: Zum nunmehr 11. Mal laden der Förderverein MS-Treff Erkrath und die Selbsthilfegruppe des MS-Treff Erkrath um Marion Kremerius für Montag, 22. April, von 18.30 bis 20.20 Uhr zu einer Informationsveranstaltung rund die Erkrankung Multiple Sklerose in die Stadthalle an der Neanderstraße ein.