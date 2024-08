Kirche im Wandel Auf dem Weg in die Pastorale Einheit

Im Prozess des Zusammenfindens stellen sich Fragen wie „Wer genau gehört zu unserer neuen Pastoralen Einheit?“ oder „Wie sieht eigentlich die Kirche in Hochdahl aus?“ All das wird In der Haaner Pfarrkirche Sankt Chrysanthus und Daria jetzt sichtbar gemacht auf einer Infotafel mit Karte und Fotos, die in der Kirche steht und sehr detailliert aufgebaut ist. Ähnliche Tafeln sollen auch in den übrigen Gotteshäusern des Sendungsraumes aufgestellt werden.