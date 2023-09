Erkrath Info-Abend zu Cannabis für besorgte Eltern

Jeder siebte Heranwachsende zwischen 12 und 19 Jahre hat mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert, sagen Experten. Wenn Eltern feststellen, dass ihre Kinder Cannabis rauchen, fühlen sie sich häufig überfordert. Die aktuelle Legalisierungsdebatte verunsichert dabei zusätzlich. Die Suchthilfe der Diakonie im Kirchenkreis will gegensteuern und lädt Eltern für Mittwoch, 6. September, 19 Uhr, zu einem Informationsabend in das Suchthilfe BIZ, Hauptstraße 9, in Hochdahl ein. An diesem Abend werden grundlegende Informationen zum rechtlichen Hintergrund, zu Konsumformen und Nachweiszeiten von Cannabis vermittelt, berichtet Norman Raulf. Die Bedeutung von Rauscherfahrung und Suchtmittelkonsum für das Erwachsenwerden wird betrachtet. Außerdem werden Methoden vorgestellt, mit denen im Rahmen von Suchtprävention mit Jugendlichen gearbeitet wird. Eine frühzeitige Ansprache eröffnet die Möglichkeit, die Einstellung zu Cannabis zu reflektieren, Klarheit über die rechtliche Situation und gesundheitliche Risiken einzuschätzen.