Kulinarisch in Erkrath Gerichte aus dem „Land der Kokospalmen“

Zu einer kulinarischen Exkursion in das „Land der Kokospalmen“ lädt nun die Volkshochschule (VHS) Erkrath Interessierte mit einem Kursangebot ein. Am 29. Juni, 15 bis 19 Uhr, gibt es für die Teilnehmenden einen Einblick in die hierzulande weitgehend unbekannte Küche Südindiens. In dem vierstündigen Kochkurs werden bewusst Gerichte aus Südindien probiert, da die in Europa bekannten indischen Gerichte, etwa würzige Tandoori-Ofengerichte, milde Currys mit Sahnesoße oder Lassi-Drinks, deutlich von der nordindischen Küche geprägt sind.