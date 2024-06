Das nächste Public Viewing in Erkrath In der Stadthalle kann das Achtelfinale kommen

Zur Erinnerung: Drei Euro kostet kostet der Eintritt in der Stadthalle für fußballbegeisterte Erwachsene. „Ich bin über jeden einzelnen Erkrather froh, der die Spiele nicht Zuhause schaut, und stattdessen rausgeht. Ob er oder sie hierherkommt oder ins Toni-Turek-Stadion zum SSV, zum FC Rhenania in Hochdahl oder dem SCU in Unterfeldhaus geht, ist mir dabei egal. Hauptsache die Leute nehmen die Angebote vor Ort wahr und haben eine gute Zeit zusammen“, so hatte Lutz Kraft bereits am Eröffnungswochenende formuliert.