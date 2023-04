Treffpunkt in Erkrath Immer mehr Leben im Forum Sandheide

Das neue Sozialzentrum in einem umgebauten ehemaligen Firmengebäude an der Hildener Straße bündelt viele soziale Dienstleister und entwickelt sich mehr und mehr zum Bürger-Treffpunkt. Ein Beispiel ist das großräumige Zweite-Hand-Kaufhaus „Rundum“ des Sozialdienstes SKFM, dessen reichhaltiges Angebot an Möbeln, Hausrat, Bekleidung und Accessoires von Besuchern durchkämmt wird. Die einen sind hier, weil Neuware für sie nicht erschwinglich ist, andere suchen ausgefallene Einzelstücke oder haben sich ganz generell dem nachhaltigen Einkaufen verschrieben: Erst mal schauen, ob es etwas gut erhaltenes Gebrauchtes gibt, bevor neu gekauft wird.