Freizeit in Erkrath Im Neanderbad Beach-Fußball spielen

Während der Schulferien ist das Neanderbad an der Hochdahler Straße 145 auch montags von 11 bis 21 Uhr geöffnet, teilen die Stadtwerke mit. Darüber hinaus kann dienstags, mittwochs und freitags wie gewohnt von 6.30 bis 21 Uhr und donnerstags von 6.30 bis 20 Uhr geschwommen werden. An den Wochenenden ist das Freizeitbad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. In den Ferien finden zudem zwei Spiele-Nachmittage pro Woche statt: donnerstags und jeden samstags von 13.30 bis 18 Uhr wird fürs Schwimmen, Springen und Toben die aufgeblasene Riesen-Schildkröte Sammy ins Wasser gelassen.