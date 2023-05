Ausstellung in Erkrath eröffnet Im Kunsthaus sind die Kühe los

Im Millrather Kunsthaus geben sich die Ausstellenden die Klinke in die Hand. Gerade erst ist wieder eine neue Ausstellung eröffnet worden, mit einem bekannten Gesicht: Henriette Ellen Mittelviefhaus zeigt „Small Cows & Big Abstract Paintings“, also kleine Kühe und große abstrakte Malerei. Seit mehr als 20 Jahren malt sie vor allem großformatig, farbenfroh und meist in Acryl. Da sie auch noch eine zweite Leidenschaft hat, sah man sie bei der Ausstellungseröffnung gleich in zwei Rollen: als Malerin und als Sängerin im Barber-Shop-Chor „Miss Harmony“.