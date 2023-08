Service in Alt-Erkrath Ende August werden 13 Jahre Bürgerbus gefeiert

Gegründet wurde der Erkrather Bürgerbus-Verein am 22. August 2006, am 30. August 2010 konnte er dann den Fahrbetrieb aufnehmen. Seit Dezember 2017 ist ein zweites Fahrzeug im Dienst. Ende Juni 2023 hat der Verein 340.000 Fahrgäste seit Betriebsbeginn registriert. „Unser erstes Fahrzeug, der 9014, hatte Mitte August 339.216 Kilometer auf dem Buckel, das zweite Fahrzeug (9013) kommt auf 225.689 Kilometer. In Summe haben wir also 564.905 Kilometer zurückgelegt, was etwa 14 Erdumrundungen entspricht“, bilanziert Uli Schimschock, der selbst als Fahrer aktiv ist. Auch Hochdahler wünschen sich ein so bürgerfreundliches Fortbewegungsmittel.