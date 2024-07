Ausgehen in Erkrath Im August ist wieder „Rock am Stock“

Die 2026 vom Erkrather Seniorenrat ins Leben gerufene Konzertreihe „Rock am Stock“ wird am Freitag, 30. August, um 18 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße fortgesetzt. Das Oldie-Spektakel findet zum siebten Mal statt, diesmal unter dem Titel „Rock am Stock 7.0 – bei uns hat Fußpilz keine Chance“. Vorgänger waren „Wir treiben den Rollator in den Wahnsinn“, „Rocken bis der Arzt kommt“, „Nacht, der platzenden Stützstrümpfe“, „Wir schlabbern den Eierlikör aus der Schnabeltasse“, „Wenn wir rocken, hat das EKG-Pause“ und „Bei uns gibt es keine Fallpauschale“. Die Band „OldBones Baumberg“ freut sich schon auf ein Wiedersehen, denn die Erkrather haben sich stets als dankbares, munteres Publikum erwiesen. Zuletzt wurdebn auch einige junge Menschen, die die Rockmusik ihrer Eltern schätzen, bei „Rock am Stock“ gesichtet. Timo Kremerius vom Förderverein MS-Treff Erkrath weist darauf hin, dass es sich um eine Benefizveranstaltung handelt, mit deren Erlös soziale Projekte unterstützt werden. Karten (15 Euro) gibt es bei Tabakwaren Richter, Bahnstraße. 31, Buchhandlung Weber am Hochdahler Markt, www.neanderticket.de, Telefon 02104 44520, E-Mail timokremerius@web.de.