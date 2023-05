Stadtentwicklung in Erkrath Ideensuche für Sandheider Spielplatz

Noch bis 2026 erhält das Projekt „Neue Stadt Sandheide“ Gelder aus dem Sozialfonds des Landes. In einer Umfrage im Internet (http://stadtraummonitor.bzga.de/start/sandheide) können Bewohner ihre Meinung über „Stärken und Schwächen“ im Quartier äußern. Eine weitere Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, was im Quartier passiert, ist der Besuch der Sitzungen des Stadtteilrats Sandheide. Die nächste Zusammenkunft findet am 8. August im Forum Sandheide an der Hildener Straße 28 im Raum „Neandertal“ im Erdgeschoss statt. Weitere Informationen gibt es auf der städtischen Internetseite https://www.erkrath.de/Wirtschaft-Bauen/Bauen-Planen/Soziale-Stadt-Sandheide.