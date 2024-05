Senioren in Erkrath Wie Hundertjährige die Welt sehen

Nimmt man die Statistik zur Hilfe, lebten im Juni 2023 insgesamt 25.848 Menschen mit mehr als 100 Lebensjahren in Deutschland, 19.655 Frauen und 5193 Männer. Das ist wohl dem doch überwiegend sorglosen Leben in Deutschland geschuldet. Zu den über 100-jährigen Rosenhof-Bewohnern gehören Paul Neumann, geboren am 18. Juni 1923 in Kuchenheim (Stadtteil von Euskirchen) und Josefine Maria von Kürten, am 21. März 1922 in Düsseldorf zur Welt gekommen. Gemeinsam mit Rosenhof-Direktor Falck von Hahn und Hausdame Sonja Brune-Zaky, die die Runde betreuten, entwickelte sich ein interessantes Gespräch über die vergangenen mindestens 80 Jahre. Bedrückend waren die Erzählungen über die Nachkriegszeit und die Mühen, die man auf sich nehmen musste, um einen akzeptablen Lebensstandard wieder herzustellen. Berichtet wurde sachlich, ohne Wehklagen.