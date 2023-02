Erkrather Bürger helfen Bürgern Hotline für Geld aus Unterstützungsfonds Energie ist offen

Der Fonds wurde auf Initiative des Heimatpreisträger-Vereins „Erkrath hält zusammen“ Ende vergangenen Jahres in Kooperation mit der Bürgerstiftung, den Stadtwerken und der Stadtverwaltung eingerichtet. Mittlerweile haben Bürger mehr als 20.000 Euro gespendet, um finanziell in Not geratene Menschen aus Erkrath zu unterstützen, informiert die Stadtverwaltung. Nun soll das Geld nach sorgfältiger Prüfung ausgezahlt werden: Erkratherinnen und Erkrather, die durch die Energiekrise und die damit verbundenen Preissteigerungen finanziell in Not geraten sind, können sich ab sofort an die Hotline des Unterstützungsfonds Energie wenden. Diese ist dienstags, donnerstags und freitags zwischen 9 und 12 Uhr sowie montags und mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr unter Telefon 0211 2407-5555 zu erreichen.