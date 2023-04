Leseabend in Erkrath Horst Eckert stellt neuen Thriller im Bürgerhaus vor

Und so wundert es nicht, dass Eckert für „Das Jahr der Gier“, den Vorgänger von „Die Macht der Wölfe“, jüngst den begehrten, mit 1500 Euro dotierten Ebner-Stolzer-Preis in der Kategorie Wirtschaftskrimi einheimsen konnte, was als große Ehre gilt. Eckert rollt darin den Wirecard-Skandal auf und verwebt dabei Realität und Fiktion. In ihrem dritten Fall ermittelt Melia Adan gemeinsam mit Vincent Veih und seinem Team zunächst zu einem Überfall auf einen britischen Journalisten in Düsseldorf. Doch das ist nur der Anfang eines Falls, der internationale Tragweite entwickeln wird. Die Trophäe wurde Eckert bei der Gala zum Abschluss der 14. Stuttgarter Kriminächte in der Kategorie „Wirtschaftskrimi“ verliehen. „Sie bekommt einen Ehrenplatz in meinem Bilker Büro“, versprach der Autor.