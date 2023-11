Karneval in Erkrath Hoppeditzin erwacht und hält eine gepfefferte Rede

„Erkrath Helau, Karneval Helau, Hoppeditzerwachen Helau“ hieß es am Samstag auf dem Bavierplatz. Während in der Hochburg Düsseldorf der Senftopf klemmte, fuhr in Erkrath der soeben erwachte Geist des Karnevals pünktlich um 14.11 Uhr auf seinem grünen Trecker vor. Begleitet von der „HoppeditZicken Garde“ und fetziger Musik wurden Hoppeditz Sabine und Mini-Hoppeditz Laura von der Narrenschar freudig begrüßt und gefeiert.