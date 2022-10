Vorfahrt in Erkrath missachtet : Hoher Schaden bei Abbiegeunfall

Bei dem Unfall in Erkrath wurden zwei Personen verletzt und an den Autos entstand ein hoher Sachschaden. Foto: Kreispolizei Mettmann

So schnell kann es gehen: Weil eine Autofahrerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt missachtete, kam es zu einem Unfall. Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind das Resultat.

Weil eine Autofahrerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt missachtete, kam es am Donnerstagabend, 27. Oktober, in Erkrath zu einem Unfall. Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind das Resultat. Eine 62-jährige Erkratherin war mit ihrem VW Beetle auf der Sedentaler Straße in Fahrtrichtung Haaner Straße unterwegs. Auf Höhe der Rankestraße wollte sie bei Grün nach links abbiegen. In dem Moment nahm sie einen entgegen kommenden BMW M440i, der vorfahrtberechtigt war, zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Der 33-jährige Fahrer aus Düsseldorf sowie die 62-jährige Erkratherin wurden leicht verletzt und von Rettungskräften in Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.