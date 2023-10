Politik in Erkrath Hochwasserschutz ist Thema im Ausschuss

Weiter geht es den Grünen speziell um die besonders gefährdeten Gebiete an der Bachstraße und rund um die Morper Allee und die Mühlenstraße in Alt-Erkrath, in denen vor zwei Jahren durch das Hochwasser in der Düssel zahlreiche Häuser vollgelaufen sind und stark beschädigt wurden. Auch die Situation in Hochdahl und Unterfeldhaus soll betrachtet und verbessert werden. Auch dort waren, etwa durch den Mahnerter Bach in der Sandheide oder die überlasteten Mischwasserkanäle in anderen Stadtteilen, vielfach Keller- und Wohnräume vollgelaufen.