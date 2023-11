Gefahrenabwehr gefordert Hochwasser-Opfer machen Druck bei Politik und Stadt

Dies sei geboten, da es Erkrath an freien Flächen fehle und die Bebauung im Bereich der Düssel viel zu eng wäre. Anwohner, die als Gäste in den Ausschuss gekommen waren, nutzen ebenfalls die Gelegenheit, noch einmal Druck zu machen. Sie haben die kostenlose Starkregenberatung der Stadt durchlaufen und bereits einige Pumpen in den Kellern – und fordern jetzt, dass auch die Stadt ihre Hausaufgaben erledigt, dies sei Teil der allgemeinen Daseinsvorsorge, zu der die Stadt verpflichtet sei. Die Bürger richteten zudem einen Appell an die Politik.