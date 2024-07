Unzufriedenheit ist groß Hochwasser-Geschädigte ziehen vors Rathaus

Dieses Erlebnis hat nicht nur enorme Schäden an Gebäuden und Hausrat hinterlassen, sondern auch große Ängste. Yvonne Müller-Wiegand etwa hat rund ein halbes Jahr in Hotel und Campingwagen leben müssen, weil sich das Wasser in ihrem Haus an der Bachstraße durch Stampfbeton und Estrich bis in den Holzboden hochgearbeitet hatte. Alles musste raus und saniert werden, war nicht mehr bewohnbar. „Eine schlimme Zeit“, sagt Müller-Wiegand, die bis heute nicht entspannt sein, nicht ruhig schlafen kann, wenn wieder Starkregen angesagt ist, wie so oft in der letzten Zeit.