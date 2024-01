Hochdahl Realschule stellt sich vor und nimmt Anmeldungen an

Die Realschule Hochdahl veranstaltet gleich zu Jahresbeginn einen Tag der offenen Tür. Am Samstag, 13. Januar, haben Besucher von 10 bis 13 Uhr Gelegenheit, die Schule als Teil des Schulzentrums an der Rankestraße kennenzulernen. Einen Einblick in das Schulleben erhalten Eltern von Grundschülern der Klasse 4 im Rahmen einer persönlichen Führung. Auf dem Programm stehen Kunst, Musik, naturwissenschaftliche Experimente und vieles mehr. „Überzeugen kann man sich dabei auch von der hervorragenden digitalen Ausstattung unserer Schule: PC-Räume mit Interactive-Boards und Laptops für alle Schüler, schnelles WLAN für alle, Beamer und Whiteboards in allen Klassen und Fachräumen“, informiert Schulleiter Uwe Heidelberg. An der Hochdahler Realschule würden die Schüler auch bei der Bildung ihrer Persönlichkeit unterstützt. „Deswegen haben wir Buddys, Streitschlichter, Medienscouts, Schulsanitäter und zahlreiche andere Angebote. Außerdem wird an der Realschule Hochdahl die Berufsvorbereitung ganz groß geschrieben“, so Heidelberg.