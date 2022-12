Energiekosten in Erkrath Fernwärme: Kunden schreiben ans Kartellamt

(hup) Die Fernwärmerechnungen, die Eon kürzlich an seine Kunden geschickt hat, waren für Hochdahler ein Schock: Sie müssen nicht nur eine Nachzahlung von mehreren hundert oder sogar tausend Euro für die alte Heizperiode leisten, sondern künftig viermal höhere Abschläge als bisher verkraften. Ärger und Sorgen, auch Existenzsorgen, sind groß. Erkraths Grüne haben jetzt ein Musterschreiben zur Überprüfung der Fernwärmerechnung für 2021 durch die Landesenergiekartellbehörde auf ihre Internetseite gestellt. „Unter www.gruene-erkrath.de können alle an die Fernwärme angeschlossenen Bürger dieses Schreiben herunterladen, mit ihren persönlichen Daten versehen und an die Behörde senden“, informiert Grünen-Sprecher Peter Knitsch. Je mehr Betroffene mitmachten, desto größer die Chance, dass dort eine sorgfältige Prüfung der Rechnungen stattfinde. Gleichzeitig empfehlen die Grünen, die Rechnung für 2021 nur unter dem Vorbehalt der rechtlichen Überprüfung zu zahlen. Sie sehen mehrere Ansatzpunkte für eine mögliche Rechtswidrigkeit. So würden etwa je nach Baujahr der Gebäude unterschiedliche Arbeitspreise von Eon berechnet, obwohl die Kosten für die Bereitstellung der Wärme gleich sind. Die Berechnungsformel für den Fernwärmepreis beinhalte zudem ausschließlich statistische Werte aus dem Jahr 2021 und berücksichtige nicht die tatsächlichen Einkaufspreise von Eon. „Dies kann jedenfalls in Jahren wie 2021 und noch stärker im Jahr 2022, in dem mit einer weiteren drastischen Verteuerung zu rechnen ist, dazu führen, dass bei Eon enorme und nicht gerechtfertigte Übergewinne zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher entstehen“, meint Peter Knitsch. Da es sich bei der Fernwärme um ein Monopol handele, verfüge die Landeskartellbehörde über die sogenannte Missbrauchsaufsicht.