Street Food Festival in Erkrath Hochdahl Voller Genuss für Gaumen und Gehör

Bummeln, schlemmen, das Leben genießen: Das erste Erkrather Street Food Festival erobert den Hochdahler Markt. Vom 14. bis 16. Juni verwandelt sich das Zentrum Hochdahls in eine verführerisch duftende Gastromeile. Am Freitag, 14. Juni, 14 Uhr, geht es los. Fast 30 Gastro-Betriebe aus dem ganzen Bundesgebiet bieten ihre Köstlichkeiten an. Samstag und Sonntag wird jeweils um 12 Uhr geöffnet. Ob herzhaft, würzig oder scharf, „umami“, klebrig-zuckrig oder cremig-süß – für jeden Geschmack soll etwas dabei sein.