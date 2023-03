Stromausfall in Ekrath In Hochdahl Nord-West blieben alle Herde kalt

Die technische Leiterin Marion Hauschke sagt, dass die Experten vor zwei Herausforderungen standen, als der Strom plötzlich ausfiel: „Zum einen können wir rasch die Stromtrassen so schalten, dass bei den meisten Kunden der Stromausfall zwar bemerkbar war, aber nach wenigen Minuten auch wieder beendet war.“ Zugleich musste der Fehler gesucht werden, damit es nicht zu wiederholten Stromausfällen kommt. Gegen 11.30 Uhr hatten die Techniker die mutmaßliche Schadstelle im Netz lokalisiert. Im engeren Umfeld blieb der Strom bis 12.20 Uhr weg, so Hauschke. Danach begannen Tiefbauarbeiten, um an die Ursache der Unterbrechung heranzukommen. Erkrather berichteten, dass unter anderem Discounter und Supermärkte kurzzeitig ohne Strom waren.