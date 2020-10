Ursache noch unklar : Erdloch in Hochdahl

An der Schildsheider Straße in Hochdahl ist der Boden abgesackt. Foto: Stadt Erkrath

Erkrath-Hochdahl In Sandheide in Hochdahl ist in einem Radius von rund fünf Metern der Boden abgesackt. Betroffen ist der Garten eines Privatgrundstücks und ein Teil des öffentlichen Gehweges an der Schildsheider Straße.

