Verschönerung in Erkrath-Hochdahl : „Bunt-Stadt-Grau“ am Stadtweiher

Erkrath Im Rahmen der „Nachtfrequenz20“ haben 18 Jugendliche aus Erkrath und Umgebung zwei Unterführungen am Hochdahler Stadtweiher mit Graffitis neu gestaltet.

„Uns fiel auf, dass die Unterführungen an der Beckhauser Straße für Spaziergänge oder Radtouren zwar gut genutzt werden, jedoch düster und verlassen wirken. In diesem Zustand können sie als Angstraum wahrgenommen werden. Das wollten wir ändern“, erklärt Jana Fricke, Projektleiterin „Soziale Stadt Sandheide“. Für die Durchführung der Aktion konnte Tran Nguyen, professioneller Graffitikünstler und Lehrer der Carl-Fuhlrott-Schule, gewonnen werden. Bei einem Workshop lernten die Jugendlichen die Grundlagen der Graffitikunst und erarbeiteten Entwürfe für die vier freien Wände. Ausgerüstet mit Overalls, Schutzmasken und Handschuhen sprühten die 18 Teilnehmenden die vorgezeichneten Entwürfe an die Wände. Die Jugendlichen entschieden sich für die Themen „Leben“ und „Dreams“. Zudem zieren jetzt die Schriftzüge „Hochdahl“ und „Sandheide“ in knalligen Farben die die zuvor kargen Wände.