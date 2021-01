Brechtstraße in Hochdahl : Angeblicher Diebstahl eines Tors aufgeklärt

Polizei im Einsatz. Foto: dpa/dpa, jan ggr iku

Erkrath Echter Einbruch in die Turnhalle der Grundschule Sandheide bringt zwei Väter unter falschen Verdacht. nachdem Zeugen sie beschuldigt hatten, stellten sich die Männer auf der Polizeiwache in Erkrath.

(dne) Aus polizeilicher Sicht begann das neue Jahr in Hochdahl spektakulär. Die Ermittler suchten zwei unbekannte Männer, die ein ganzes Handballtor gestohlen haben sollten. Am Samstagnachmittag, 2. Januar, gegen 15.40 Uhr sei in die Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Sandheide an der Brechtstraße eingebrochen worden. So meldete es die Kreispolizei. Das Glas der Eingangstür war eingeschlagen. Die Täter hätten einen Feuerlöscher aus der Wand gerissen und anschließend in der Turnhalle entleert. Eine ziemliche Sauerei – Extraarbeit für den Hausmeister.

Außerdem brachen die mutmaßlichen Einbrecher mehrere Türen zu Umkleidekabinen und Toilettenräumen auf. Anschließend sahen Zeugen offenbar, wie zwei Männer jenes Handballtor davontrugen. Ein Zeuge habe beobachtet, wie die beiden Unbekannten mit dem Tor in Richtung eines Wohngebietes am Daniel-Schreber-Weg liefen. Kurz darauf seien die Männer dann zurückgekommen. Einer von ihnen stieg in einen neuwertigen weißen Audi A4, der andere in einen schwarzes Geländewagen, einen SUV. Schließlich fuhren beide davon.

Die Kennzeichen der Fahrzeuge habe sich der Zeuge nicht merken können. Dazu war die Entfernung zu groß; und näher herangehen mochte man auch nicht. Stattdessen bekam die Polizei diese Täterbeschreibungen: Der erste Täter war zirka 30 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, bekleidet mit gelber Jacke und schwarzer Mütze. Sein Kumpan war in etwa gleich alt, ebenfalls 1,75 bis 1,85 Meter groß und komplett dunkel gekleidet.