Denkanstöße in Erkrath Junge Juden, Kopftuchkampf und ein Pastor mir dickem Bizeps

Von der jüdischen Bevölkerung in Deutschland ist am häufigsten nach antisemitischen Übergriffen die Rede. Aber was wissen wir eigentlich über jüdisches Leben hierzulande und besonders über das Selbstverständnis, die Erwartungen und die Erfahrungen der nachwachsenden jungen Generation? Jacob Horowitz, der in Düsseldorf geboren ist, vier Jahre seiner Schulzeit in Israel verbrachte und jetzt in seiner Geburtsstadt Medizin studiert, gehört zu dieser jungen Generation. Er will jungen Jüdinnen und Juden eine vernehmbare Stimme geben. Auf Einladung des Bildungswerks spricht er darüber, was ihn dazu motiviert.